La preside licenziata sbarca a Firenze La visita al David di Michelangelo | ' L' arte non è porno'

David di Michelangelo 'pornografico', la: 'In America la società è iper sessualizzata' David di Michelangelo 'è pornografia', lalo fa vedere agli alunni e viene...... exdella Tallahassee Classical School della Florida, oggi a Firenze per una iniziativa a Palazzo Vecchio col sindaco Dario Nardella. Carrasquilla è statadopo che è stato mostrato,...Larimane ferma nella sua posizione 'Si tratta della mia seconda volta, ci sono stata da bambina. Mi sono commossa per l'arte e la bellezza che c'è in ogni piazza, che puoi toccare', ha detto.

La preside licenziata per il David: “Dall’Italia un sostegno immenso, grazie” LA NAZIONE

La sua storia ha fatto il giro del mondo. Hope Carrasquilla, ex preside della Tallahasee Classical School della Florida, è stata licenziata a fine marzo dopo una lezione di ...David - Il sindaco ha conferito oggi un riconoscimento a Hope Carrasquilla, ex preside della Florida licenziata.