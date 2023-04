(Di sabato 29 aprile 2023)dolce, certo, ma non per tutti, quella dell’antica Roma. Anzi, dolce lo era di sicuro per un’esigua parte privilegiata della società che partiva dagli Imperatori per estendersi (di poco) a senatori, patrizi, leccaculo e arricchiti, queste due ultime categorie spesso coincidenti, anche oggi. Per tutti gli altri, laera il solito disastro, alle prese con la fame, la sussistenza, il degrado, la paura, le guerre, unache ti offriva i giochi delle arene e le terme pubbliche come massimo della cultura e del divertimento. Anche queste, tuttavia, concepite dal potere non per compiacere i cittadini, ma per il mantenimento della pace sociale e di un minimo di igiene, mentale e fisica. Per questo, la’ inaugurata al Palexpo di Roma mette in scena non ...

Restaurato in ogni suo pezzo e assemblato con un'operazione che non ha precedenti, torna in... in prima assoluta, per "L'istante e l'eternità", la grandein programma dal 4 maggio al 30 ......con l'aspirazione di reintegrare " ancora prima dell'amnistia Togliatti " i fascisti nella... Più in particolare, lo sicome ancora legato a una concezione vecchia, divisiva, proprietaria ...C'è chi però, proprio perché si è tornati a vivisezionare ladi Butler, ha aggiunto ulteriori ...aveva ritagliato dalla maglia e dal pantaloncino il nome "Minnesota" - con il petto in bella...

La mostra Vita Dulcis ‘profana’ la scultura romana in chiave pop: perfetta per il turismo di massa Il Fatto Quotidiano

Per questo, la mostra ‘Vita Dulcis’ inaugurata al Palexpo di Roma mette in scena non la vita dei Romani, ma quella dell’élite del tempo imperiale e lo fa – per di più – con un impianto scenico che ...Ogni sei mesi Marco Borriello aveva il bisogno di cambiare, cercare nuove emozioni. «Solo a Milano e al Milan ci sarei rimasto per sempre, ma non è ...