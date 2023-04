La mostra testimonia le straordinarie contaminazioni artistiche e stilistiche verificatesi dalla fine dell' Ottocento alla prima metà del Novecento tra Oriente e Occidente

(Di sabato 29 aprile 2023) KIMONO – Riflessi d’arte tra Giappone eè il titoloa nuovaorganizzata dal Museo del Tessuto di Prato che ha ottenuto il prestigioso patrocinio’Ambasciata del Giappone in Italia, in corso dal 29 aprile fino al 19 novembre 2023. "KIMONO - Riflessi d'arte tra Giappone e" guarda le foto Leggi anche › “Utamaro, Hokusai, Hiroshige. Geishe, Samurai e la civiltà del piacere”: laè a Torino ...

...a valorizzare il patrimonio del piu' importante archivio cinematografico italiano e... A Travers les ruines de la Rome antique (1911), cheuna citta' fatta esclusivamente di rovine, ...Un viaggio epico quello di Salgado chel'uomo e la natura, che non smette di percorrere ...del nostro tempo e una riflessione sulla condizione umana a livello mondiale chela ...Le Muse venne esposto per la prima volta nel 1902 - 1903 in una importantecollettiva alla ... Comela letteratura del tempo, il musicista coltivava un rapporto privilegiato con la ...

"Riflessi d’arte" dal Giappone In mostra 50 favolosi kimono che dialogano con l’Occidente LA NAZIONE

La foto scattata a Napoli e mostra la targa della prima piazza dedicata a una vittima della reclusione manicomiale. Si chiamava Antonia Bernardini, internata a Pozzuoli. Diede fuoco al materasso del l ...nuovamente riuniti nella Capitale i dipinti che nel 1948, contestualmente alla sua istituzione, vollero rappresentare la fratellanza e l’unione tra Roma e Tev Aviv, superando la politica e la diplomaz ...