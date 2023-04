(Di sabato 29 aprile 2023)- Per rimettersi a nuovo, dopo essere invecchiata brutalmente, c'è bisogno di un truccatore che somigli quasi ad un mago, un uomo capace di far rifiorire una Signora che ha rughe ovunque, pure ...

Pjanic: i vantaggi per l'Inter E i blaugrana sarebbero disposti a cederlo all'Inter perché non hanno intenzione di tenere l'ex. Così Inzaghi avrebbe il vice Brozovic , molto di più di un 'numero ...

La Juve corteggia Giuntoli e il Napoli pensa ad Accardi ds Corriere dello Sport

Ha creato la squadra dei miracoli ha un contratto fino al 2024, ma il club bianconero lo corteggia per la rifondazione ...John Elkann ha dato mandato ai suoi collaboratori di trovare un nuovo diesse. Il direttore del Napoli è tra i profili più graditi.