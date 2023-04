La grande siccità nascosta delle Alpi | le immagini dal drone del lago in secca in alta Valle Maira

(Di sabato 29 aprile 2023) Unno in agonia. Ecco la fotografia dellasetemontagne nelle riprese daldel videomaker de La Stampa di Cuneo Francesco Doglio. Quei bacini naturali erano grandi specchi, ora sono ridotti a ombre. Testimoni della : in provincia di Cuneo c'è un luogo simbolodrammatiche conseguenze della crisi del clima, ilVisaisa, sopra le sorgenti del. Un monito per tutti, perché le perturbazioni di passaggio in questi giorni non diventino un'altra volta l’alibi perfetto per nascondere, nascondersi, il tema più cruciale di questo tempo.

... il Mise mette sul piatto 8,5 milioni Strategie PNRR e opere pubbliche, lasfida per i ... a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso Dispersione idrica: AI e analisi ......svolto negli ultimi anni in maniera egregia da Sara Baudo che ha dimostrato di essere una... alla, passando per la guerra in Ucraina che ha fatto impennare i costi delle materie prime: ...... diventa 'Coast to Coast" con focus sul rapporto tra mare e terra, crisi climatica,, ...le nostre coste perderanno anima e bellezza" Il focis di Slow fi8sh è quindi la difesa della...