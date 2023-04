La comunicazione social spesso distrae da temi urgenti | vogliamo ridare dignità alla politica?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) di Alessio Andreoli La nostra società vive molto sulla superficialità, lapassa principalmente attraverso idove con poche righe esolo qualche immagine o breve video si vogliono trasferire, trasmettere concetti assai complessi o profondi che in realtà, proprio per la loro complessità per essere compresi, richiederebbero testi molto più lunghi ed elaborati. Lache comunica attraverso poche righe ad effetto ne è l’esempio, gli stessi esperti dellaconsigliano ed insegnano che quando si parla ad un folto gruppo di persone, per essere efficaci bisogna utilizzare poche ed altisonanti parole. Se questo è vero, è altrettanto vero che poi pochissime persone cercano di approfondire impegnandosi in ricerche o la lettura di articoli o libri che sviscerano ...