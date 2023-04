La carezza del Papa ai bimbi ciechi di Budapest | “Portate avanti il Vangelo puro”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 aprile 2023)– Inizia molto presto la seconda giornata di viaggio apostolico in Ungheria diFrancesco, che questa mattina ha fatto visita ai bambini non vedenti ospiti dell’istituto “Beato László Batthyány-Strattmann”, ospedale dedicato al medico oftalmologo ungherese beatificato nel 2003. Il Pontefice è arrivato in sedia a rotelle all’Istituto che ospita gli ipovedenti e, tra canti e preghiere, ha rivolto a braccio alcune parole ai presenti: “Grazie a tutti voi per l’accoglienza, per i vostri canti, per l’emozione, per la vostra tenerezza, per i vostri gesti, per i vostri occhi. Voiilla realtà come è: questo è il cammino evangelico di Gesù. Grazie”. Uscendo il Pontefice si è fermato a salutare ...