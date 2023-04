Juventus | Ziliani svela il nome dell’allenatore della prossima stagione

(Di sabato 29 aprile 2023) E’ iniziato un periodo fondamentale per la, dentro e fuori dal campo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, la sfida di San Siro si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Dimarco. La prestazione dei bianconeri non è stata all’altezza, nell’arco dei 90 minuti si è registrata una sola occasione da gol con Kostic. Anche in campionato la situazione è delicata. Laè reduce da tre sconfitte consecutive e anche il quarto posto è a rischio. La compagine di Allegri si prepara a scendere in campo per la trasferta contro il Bologna, sfida assolutamente da non fallire. I bianconeri sono in corsa anche in Europa League, è altissima l’attesa per il doppio scontro di semifinale contro il Siviglia. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaA tenere banco sono ...

... però, il futuro del tecnico toscano sarebbe già segnato.#Allegri non sarà l'allenatore della #nel 2023 - 24 in qualunque serie giocherà laPaolo(@ZZiliani) April 28, ...(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Allegri non sarà l'allenatore dellail prossimo anno. Lo scrive il giornalista Paolosu Twitter. Aggiungendo: in qualunque serie giocherà la ...Nel suo primo, attesissimo scritto,spiega la strategia dellaper provare a scongiurare la retrocessione in serie B:

La Juventus dovrà difendersi da accuse pesanti e rischia pesanti sanzioni per lo scandalo delle plusvalenze fittizie e la manovra stipendi, in Italia e in Europa. L’annuncio di Paolo Ziliani sul ...La Juventus avrebbe individuato in Igor Tudor, attuale allenatore del Marsiglia, ed ex giocatore bianconero, il sostituto di Massimiliano Allegri in panchina in caso di separazione con il tecnico livo ...