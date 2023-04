Juventus | Allegri litiga con giornalista | “Cosa mi soddisfa a fine stagione? Non lo devo dire certo a te”

(Di sabato 29 aprile 2023) Lungo e serrato diverbio tra Massimilianoe ladella Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-. Il tecnico si è piccato per una domanda dell’inviata alla Continassa ed è partito un botta e risposta: “Quarto posto mi? Questo scrivilo te, è un pensiero tuo. Ma che domanda è, scusa? Ci sono domande più intelligenti. E’ un pensiero mio, te lo dico apposta, scrivi di”. Laaggiunge: “Sono qua per farti delle domande, ti chiedoper te écente a”.risponde: “Nondirlo assolutamente a te. Nel rispetto dei tifosi, li ringrazio sempre, io metto ...

“Come si fa a perdere contro una squadra di morti”. Continuano ad arrivare virgolettati rubati dal post partita di Inter-Juventus, sempre protagonista Massimiliano Allegri. La fotografia, in casa dei ...Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri è attesa dalla trasferta contro il Bologna.