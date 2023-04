Juventus | Allegri | “È il momento più difficile della stagione | dobbiamo stare zitti e lavorare”

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter di mercoledì 26 aprile e le tre sconfitte consecutive in Serie A laè pronta a tornare in campo in campionato: domani, domenica 30 aprile, i bianconeri affronteranno il Bologna. L’allenatore Massimiliano, in conferenza stampa, ha quindi chiarito: «Noi oraessere un gruppo granitico,tornare a vincere, questo è ilpiù, non quando ci hanno tolto i 15 punti. Dovremo essere un gruppo compatto, tutta la società, a 360 gradi». Quindiha riconosciuto: «Veniamo da un periodo negativo. Domani abbiamo la possibilità di invertire la rotta, contro una squadra, il Bologna di Thiago Motta, che sta davvero facendo un bel lavoro». «Ora – ha aggiunto il tecnico ...

Commenta per primo Difesa e contrattacco. Come nel suo stile sul campo , messo pesantemente in discussione visto l'andamento recente della, Massimilianoha prima badato a parare i colpi e poi è ripartito a tutta velocità in contropiede per rintuzzare le molte critiche che gli sono piovute addosso nelle ultime ore. La ...Non si può pensare a risultati così per la, in confronto Inzaghi è Cruyff.: nervosismo anche in conferenza stampa. Non è un periodo positivo per lareduce da tre sconfitte ...Massimilianoe la suahanno bisogno di un finale di stagione in crescendo. Intanto le critiche continuano ad arrivare da ogni dove Settimana horror per lache prima ha perso in casa ...

