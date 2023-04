Juve senza Di Maria e con Vlahovic in panchina | Milik titolare | Soulé sfida Chiesa in attacco

(Di sabato 29 aprile 2023) L'imprevisto del giorno? La botta alla caviglia destra di Angel Di, una trauma contusivo-distorsivo rimediato in allenamento che impedirà...

I rossoneri ci hanno provato con Leao e Brahim, maimpensierire troppo Rui Patricio. Da ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su, Milan, Inter e Roma Col Napoli a un passo dall'aritmetica ...2023 - 04 - 29 17:51:38 Le minacce degli ultras dellaAnche a Torino i tifosi napoletani ... E per consentire a tutti di spostarsitroppi affanni la Linea 1 della metropolitana, la funicolare ...Prima della partita di San Siro aveva ribadito la volontà di restare,passi indietro e ... Poi bisogna avere obiettivi chiari per la prossima, ladeve programmare il futuro con tutta la ...

Coppa Italia amara per la Juve senza gioco e senza anima: Inter in finale Tuttosport

La voglia di mettersi in proprio ha fatto la differenza. A neanche un anno dal suo arrivo, un collaboratore tecnico lascia i bianconeri.Addio Vlahovic a fine stagione Scamacca seconda ipotesi. Il secondo attaccante in lista è Gianluca Scamacca, dopo una stagione negativa al West Ham potrebbe anche partire in prestito con diritto di r ...