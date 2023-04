Juve | i convocati per il Bologna | torna Vlahovic | out Di Maria

(Di sabato 29 aprile 2023) È stato reso noto l'elenco completo dei giocatori dellantus che prenderanno parte alla trasferta contro il, partita valida per la 32esima giornata di Serie A. Per un attaccante che,...

Per un attaccante che torna, un altro rimane fuori: infatti Vlahovic figura tra idopo la distorsione alla caviglia che lo aveva colpito. Ma non partirà Angel Di Maria che ha accusato un ...L'allenatore però non potrà contare su Angel Di Maria, ai box dopo aver patito un trauma contusivo alla caviglia destra I1 Szczsny 2 De Sciglio 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 9 ...Bologna -, idi Allegri Portieri : Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori : De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti : Locatelli, Pogba, Cuadrado, ...

