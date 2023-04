Sei apparizioni in tutto, per un totale di 78 minuti, pagato ciascuno la bellezza di 102.564 euro, considerati "solo" gli 8 milioni netti di ingaggio che il contratto gli garantisce fino al 2026. ...La sola svalutazione della rosa costa molto di più e poi parliamoci chiaro, se ladovesse pagare per due anni ciò significa che nessuna società punterebbe si di lui. Infatti, se si accasasse ...Possiamo dire che lo stilee' solo un lontano ricordo ' o anche: 'Come sempre lo ' stile' nel non saper perdere, viene sempre fuori.' e poi: 'Da 'ti mangio il cuore' a 'siete riusciti a ...

Juve, dov'è finito Pogba A volte ritornano, stavolta finora no La Gazzetta dello Sport

Un lungo infortunio, sei presenze per un totale di 78 minuti, mai titolare. Da metà aprile Allegri lo impiega nelle rotazioni, ma il suo livello di rendimento stenta a salire ...La Juventus e un'altra big di Serie A seguono un importante calciatore sul calciomercato, ma la strada ora è in salita: servono 40 milioni ...