Juve | Allegri | “Il mio futuro? Problema della società”

(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il mio? Un”. Massimiliano, allenatorentus, dribbla così la domanda sul suo. Il tecnico è legato al club bianconero da un ricco contratto valido fino al 2025. La stagione attuale, condizionata da procedimenti sportivi e vicende extracampo, ‘brilla’ per le prestazioni deludentisquadra, protagonista di una pessima prova nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter: sconfitta e eliminazione. “Dobbiamo pensare a domani, quello che oggi pensiamo sia tutto nero domani può diventare grigio e così via. Dobbiamo uscire tutti insieme da questo momento. Nonostante i disastri che abbiamo fatto siamo terzi in classifica. Il nostro obiettivo è il secondo ...

L'ex vice di Pirlo, un passato da difensore in bianconero, da tempo viene indicato come possibile successore di, rumors che lo stesso Tudor già a fine marzo aveva smentito. L'OM - riporta "L'...Bisogna essere un blocco granitico e parlo a 360 gradi", aggiunge, dopo il match con l'Inter, avrebbe dato in escandescenze in un alterco con i dirigenti nerazzurri. "Quando una ...Massimiliano, vi siete confrontati nello spogliatoio dopo l'eliminazione in Coppa Italia "Non c'è stato alcun confronto e ora bisogna stare zitti. Ci sono già capitati momenti di difficoltà quest'anno e ...

Allegri, conferenza Bologna-Juventus: nervi tesi, obiettivi e fallimenti Tuttosport

(Adnkronos) – “Il mio futuro Un problema della società”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dribbla così la domanda sul suo futuro. Il tecnico è legato al club bianconero da un ricco co ...Max Allegri non ci sta. Sulla scia delle scintille post Derby d’Italia l’allenatore della Juventus cita Antetokounmpo, difende la sua posizione, e rispedisce al mittente le critiche e ...