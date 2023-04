Juve | Adani | «Allegri ha fatto un anno a casa pagato e poi non è più tornato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023) Le parole di Lelecontro: «Nessuno si aspettava che facesse peggio dell’scorso, era impossibile» Lelealla Bobo Tv èa criticaredopo gli ultimi risultati deludenti della– «Io 4 anni fa non parlavo diperché non avendolo vissuto da compagno ne da allenatore per il lavoro che faccio mi attengo a quanto vedo in campo, perché bisogna stare un passo indietro ed essere analitico per trasferire quel che vedi, non sapendo tanto del percorso settimanale. Io sono intervenuto la prima volta quando esce con l’Ajax, cioè un mese prima del suo esonero quando aveva un altrodi contratto. Haun...