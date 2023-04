(Di sabato 29 aprile 2023) Durante la prima settimana di messa in servizio, si è verificato un problema con l'Radar for Icy Moons Exploration () lunga 16 metri, che ne impedisce il rilascio dalla staffa di montaggio. Ma i lavori continuano.

Crediti: ESA//JMC, CC BY - SA 3.0 IGO RIME è uno dei dieci strumenti a bordo di(Jupiter Icy Moons Explorer). È un radar che penetra nel ghiaccio progettato per studiare la struttura della ...La missione della sondanon è uno scherzo: esplorando lo spazio, potremmo trovare risposte ai nostrisulla Terra. L'intervento di Enrico Ferrone Ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana, sia con l'...... nuove tecnologie e ci consente di trovare soluzioni aquotidiani. La scienza non sarebbe ... Giove e le sue Lune sono al centro dell'incontro ": i segreti di Giove" in programma alle ore ...

JUICE: problemi all'antenna RIME Alive Universe Today

Lo strumento che presenta il problema è il radar Rime, progettato per sondare fino a nove km al di sotto della superficie delle lune ghiacciate. Due dei tre segmenti che compongono metà dell’antenna, ...La destinazione di Juice è il periplo di Giove, il quinto pianeta del sistema solare. Il più grande. E molto lontano dalla Terra.