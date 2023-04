Jorge Coulón | “Suoniamo per ridare coraggio all’Europa”

Durante il lockdown muore Luis Sepúlveda. Giulio Wilson invia un messaggio di vicinanza aLarrañaga, fondatore degli Inti - Illimani, che risponde: "Gli artisti e scrittori di testi non muoiono mai". Inizia così la loro storia di amicizia: da allora Giulio non ha mai smesso di ...Durante il periodo del lockdown in tutto il mondo, muore lo scrittore cileno Luis Sepúlveda . Il cantautore Giulio Wilson invia un messaggio di vicinanza aLarrañaga , fondatore degli Inti - Illimani , che gli risponde "Gli artisti e scrittori di testi non muoiono mai". Inizia così la loro storia di amicizia. Da quel giorno Giulio non ha mai ...Durante il lockdown muore Luis Sepúlveda. Giulio Wilson invia un messaggio di vicinanza aLarrañaga, fondatore degli Inti - Illimani, che risponde: "Gli artisti e scrittori di testi non muoiono mai". Inizia così la loro storia di amicizia: da allora Giulio non ha mai smesso di ...