Jack Nicholson riappare in pubblico alla partita dei Lakers

è amatissimo tra i Lakers ed è considerato come un portafortuna. A gennaio di quest'anno gli amici dell'attore si erano detti preoccupati per lui e hanno riferito che temono possa soffrire ...Estratto da repubblica.itNuova apparizione pubblica didopo un lungo periodo di ritiro dal mondo. La star, avvistata brevemente a metà aprile sul balcone della sua villa con un aspetto trasandato ...Se in Batman del 1989, nelle vesti di iconico Joker, era stato minaccia sufficiente e unica per il percorso dell'eroe compiuto dal Batman di Keaton, in Batman - Il ritorno Pinguino ...

Jack Nicholson riappare in pubblico: allo stadio per vedere una partita dei Lakers RaiNews

Dopo le foto rubate sul balcone di casa sua, Jack Nicholson è tornato a farsi vedere in pubblico di sua spontanea volontà ...Ed ecco il grande Jack Nicholson di nuovo in pubblico. La solita minestra di illazioni aveva accompagnato le solite immagini rubate qualche settimana fa mentre la star di Hollywood si era appena alzat ...