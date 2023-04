Jack Nicholson riappare di nuovo in pubblico | il posto in prima fila alla partita di basket | poi l’abbraccio con Lebron James

(Di sabato 29 aprile 2023) Ed ecco il grandediin. La solita minestra di illazioni aveva accompagnato le solite immagini rubate qualche settimana fa mentre la star di Hollywood si era appena alzata dal letto ed era andata a godersi un po’ di brezzolina sul balcone della propria casa. È affetto da demenza, è malato, è sovrappeso, sta malissimo, e via dicendo. Un 86enne che è sempre stato molto istrionico e un po’ folle, insomma a livello comportamentale eccentricamente bordeline, non può farsi gli affari propri in casa sua picchettando il balcone con le dita o canticchiando da solo senza risultare malato di qualcosa. Così, probabilmente senza nemmeno troppo pensare al gossip, si è andato a vedere ini suoi Los Angeles Lakers battere i Memphis ...

is Back! Mancava da quasi due anni a una partita dei Los Angeles Lakers, ma ieri seraera in prima fila a tifare per la sua squadra NBA del cuore. L'ultima volta cheaveva presenziato a una partita dei gialloviola risale al 19 ottobre del 2021, prima di ...In prima fila insieme al figlio per vedere i suoi Los Angeles Lakers .è riapparso in pubblico dopo un lungo periodo di ritiro dal mondo. L'attore, celebre per aver interpretato il Joker del primo Batman di Tim Burton, è ritornato al palazzo dello sport ...I Lakers avanzano davanti alla startornato a tifare dopo due anni mentre Sacramento allunga la serie a gara 7 Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 125 - 85 LA avanza con 4 - 2in versione tifoso Davanti ...

Jack Nicholson riappare in pubblico: allo stadio per vedere una partita dei Lakers Corriere della Sera

In prima fila insieme al figlio per vedere i suoi Los Angeles Lakers. Jack Nicholson è riapparso in pubblico dopo un lungo periodo di ritiro dal mondo. L'attore è ritornato ...Jack Nicholson riappare in pubblico dopo diverso tempo. L'attore è tornato in scena per la partita dei playoff dei Los Angeles Lakers di venerdì. Il tre volte premio Oscar ...