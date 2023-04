Jack Nicholson | nuova apparizione in pubblico | in prima fila per vedere i Lakers

(Di sabato 29 aprile 2023)inper. Dopo un lungo periodo di ritiro dal mondo, la star è stata avvistata brevemente a metà aprile sul balcone della sua villa con un aspetto trasandato ma stavolta ha fatto rientro in società passando dalla porta principale: la partita dei suoi amatissimi Los Angeles. Venerdì sera infattiera seduto con il figlio inalla Crypto.com Arena, a un passo dal campo, nella sesta partita del primo round dei playoff della Western Conference, giocata daicontro i Memphis Grizzlies. Una presenza che mancava da due anni. Per iè come un portafortuna, testimone di oltre mezzo secolo della loro storia. ...

In prima fila insieme al figlio per vedere i suoi Los Angeles Lakers .è riapparso in pubblico dopo un lungo periodo di ritiro dal mondo. L'attore, celebre per aver interpretato il Joker del primo Batman di Tim Burton, è ritornato al palazzo dello sport ...I Lakers avanzano davanti alla startornato a tifare dopo due anni mentre Sacramento allunga la serie a gara 7 Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 125 - 85 LA avanza con 4 - 2in versione tifoso Davanti ...Nuova apparizione pubblica didopo un lungo periodo di ritiro dal mondo. La star, avvistata brevemente a metà aprile sul balcone della sua villa con un aspetto trasandato dopo 18 mesi, stavolta ha fatto rientro in ...

Jack Nicholson riappare in pubblico: allo stadio per vedere una partita dei Lakers RaiNews

Nuova apparizione in pubblico per Jack Nicholson. Dopo un lungo periodo di ritiro dal mondo, la star è stata avvistata brevemente a metà aprile sul balcone della sua villa con un aspetto trasandato ma ...Davanti agli occhi di Jack Nicholson, apparso dopo quasi due anni d'assenza di nuovo a bordo campo, i LA Lakers hanno battuto di 40 punti, per 125-85, i Memphis Grizzlis in gara-6 della sfida per i pl ...