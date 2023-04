Isola | malore per Nathaly Caldonazzo | intervento medici e proteste Come sta?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 29 aprile 2023) Nelle ultime oreha avuto unall'dei Famosi. La notiziafacendo il giro del web dopo la pubblicazione su Twitter di un video in cui èto possibile vedere la naufraga in bikini, molto magra, sdraiata e dolorante circondata dagli altri compagni di avventura. Con loro anche la presenza deichiamati dalla produzione. Il filmato in questione è decisamente forte e fa parte del daytime del giorno 10. Inoltre la clip ha subito generato una forte reazione da parte del pubblico social. Poco prima di sbarcare in Honduras,aveva fatto chiacchierare per il suo fisico così esile. Inoltre, a poche ore dal via della sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, la showgirl si ...