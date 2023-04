“Isola dei famosi” | rissa tra i naufraghi | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di sabato 29 aprile 2023) News tv.dei, scoppia latra i due: l’accusa è pesantissima – Che reality sarebbe se non ci fosse una? Volano stracci all‘dei. A scatenare idel programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi la raccolta della legna. Protagonista dell’incidente in questione Fiore Argento, che è stata colpita da un tronco durante l’operazione. Ne è seguito uno scontro duro con Helena Prestes: ecco. Leggi anche: “dei2023”, problemi di salute per i: cosa sta succedendo Leggi anche: Orrore all’dei, cosa succede ai concorrenti: l’ex naufrago ...