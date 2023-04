Isola 17 | Enrico Papi lascerà il reality? Il retroscena sul presunto addio

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 aprile 2023)abbandonerà già dalla terza puntata lo studio de L’dei Famosi 17? Ecco cosa ha rivelato Fanpage a riguardo dell’dell’opinionista17, sono andate in onda solo due puntate deldei naufraghi e a far parlare del format non sono solo i naufraghi ma pare ci siano stati degli screzi tra la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista. Come ha riportato ieri The Pipol, l’opinionista new entry potrebbe lasciare lo studio de L’dei Famosi 17 già dalla terza puntata. Tutto ha avuto inizio dalla busta strappata dalle mani della Blasi. Da lì poi l’esuberanza dell’opinionista nonché i continui interventi avrebbero scatenato l’ira della presentatrice de L’dei Famosi. Ecco cosa ...