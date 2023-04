Invidiosi e stupidi Caos all' Isola dei Famosi? Enrico Papi picchia durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023)ai ferri corti con Ilary Blasi? Da giorni circola insistentemente questa voce. E secondo il profilo Instagram esperto di programmi tv, "The Pipol Gossip", a breve potrebbe esserci un colpo di scena: l'opinionista potrebbe essere estromesso dal reality già a partire dalla prossima puntata. Ovviamente si tratta solo di rumors e non c'è alcuna ufficialità., nel frattempo, ha preferito mantenere il silenzio. Anche se qualche ora fa ha pubblicato dei post sui social un po' ambigui. Post che, secondo alcuni utenti, farebbero riferimento proprio a queste voci che lo riguardano. In una delle foto da lui pubblicate lo si vede con occhiali da sole e mano sul mento, come se fosse pensieroso. E accanto c'è scritto: "Più stupido o più invidioso? O molti? Sì, è così!". ...