Investita da auto pirata nell' aretino | morta 50enne

(Di sabato 29 aprile 2023) Arezzo, 29 apr. - (Adnkronos) - Con l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso è stato arrestato dai carabinieri quasi in flagranza di reato il conducente di un'che questa mattina ha travolto e ucciso una donna di 50 anni per poi darsi alla fuga. L'uomo, intorno alle 9.50, attraversando in località Vaggio, nel comune di Castelfranco Piandiscò in provincia di Arezzo al confine con la provincia di Firenze, ha iniziato a sbandare con la sua vettura Opel Meriva e ha travolto la donna che con il cane si trovava sul marciapiede davanti al cancello della propria abitazione. Il conducente è fuggito subito dopo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 la donna èsul posto. Grazie alle immediate indagini, carabinieri e polizia municipale hanno rintracciato l'...

Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna era lungo via del Varco quando è statada un'Opel datasi poi alla fuga. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i mezzi e il personale ...Grave incidente a Lavenone dove una ragazza è statada una motocicletta non appena è scesa da un autobus. Sul posto è stata inviata dalla ... In questo momento, all'altezza di Vestone le...Una donna sulla sessantina è statada un'questa mattina a Novara mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono molto critiche: al momento si trova ricoverata in rianimazione all'Ospedale Maggiore di Novara. L'...

Investita da un'auto, muore una donna di 50 anni ArezzoNotizie

Dai fiori all’amore per i cani. La 50enne è stata investita davanti casa. Il conducente della macchina non si è nemmeno fermato dopo l’impatto. È stato poi individuato dai carabinieri ...Si chiamava Vanessa Bonatti, aveva 50 anni: è morta investita da un’auto davanti a casa, nella frazione di Vaggio, nel comune di Castelfranco di Sopra-Piandiscò, in provincia di Arezzo, ...