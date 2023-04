Investita da auto pirata nell' aretino | morta 50enne

(Di sabato 29 aprile 2023) Arezzo, 29 apr. - (Adnkronos) - Una donna di 50 anni è statae uccisa da un'. E' accaduto questa mattina, intorno alle 9,50, in località Vaggio, nel comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo), al confine con la provincia di Firenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'medica del Valdarno, li soccoritori della Misericordia di Faella, l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 la donna èsul posto. Secondo quanto si apprende, l'investitore sarebbe fuggito senza fermarsi a verificare le condizioni dellae prestare soccorso. Sono in corso le indagini per individuare ildella strada.

