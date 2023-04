Intesa Ue - Tunisia contro il traffico dei migranti

La Commissione Europea e lahanno raggiunto l'per mettere a terra la "partnership operativa" contro il traffico dei migranti proposta a meta' marzo dal Servizio di Azione Esterna dell'Ue e recepita con entusiasmo ...I primi 5 natanti sono partiti da Sfax in, mentre l'ultimo da Sabratah in Libia. Dopo un ... dove nonostante i trasferimenti massicci di migranti disposti dalla Prefettura di Agrigento d'...8.15- Ue,su lotta immigrazione Lae la Commissione Europea hanno espresso la volontà di stabilire "un partenariato operativo" più forte in materia di lotta al contrabbando di ...

Commissione Ue-Tunisia, annunciata l'intesa nella lotta alla tratta di migranti RaiNews

La Commissione Europea e la Tunisia hanno raggiunto l'intesa per mettere a terra la 'partnership operativa' contro il traffico dei migranti ...Si cercano tre dispersi dopo il naufragio di un barchino. Guardia costiera e Guardia di finanza hanno intercettato varie «carrette» del mare ...