Internazionalizzazione | Rubano FI “Mio impegno a incentivare invesimenti imprenditoriali nel Sannio e alto casertano”

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiValorizzare le risorse dele dell’edgli investimentisui territori. E’ questo l’obiettivo della due giorni di incontri, organizzata dall’on. Francesco Maria, presso l’ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia. Il parlamentare di Forza Italia è stato accolto dall’ambasciatrice lituana, Dalia Kreivien?, con cui ha condiviso la volontà di rafforzare le relazioni economico culturali fra i due Paesi e di sviluppare la collaborazione in vari settori, tra cui quello delle energie rinnovabili, essenziali nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile. Nel corso del confronto, cui ha presenziato una delegazione di imprenditori, l’ambasciatrice Kreiviene ha illustrato il recente e importante investimento ...

...Industria Artigianato Commercio e Servizi edelle Imprese - Unità organizzativa Commercio e Servizi, all'indirizzo: [email protected] e, per conoscenza al Comune di, all'......Industria Artigianato Commercio e Servizi edelle Imprese - Unità organizzativa Commercio e Servizi, all'indirizzo: [email protected] e, per conoscenza al Comune di, all'...