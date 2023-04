Inter-Lazio | Sarri punta su un ritorno dal 1? La probabile formazione – Sky

(Di sabato 29 aprile 2023) Quasi certo ildal primo minuto di un biancoceleste per. Ecco lascelta dasecondo Sky Sport 24.– Le dichiarazioni rilasciate da Maurizioin conferenza stampa (vedi articolo) alla vigilia di, lascerebbero intendere ildal 1? di Ciro Immobile. Secondo Matteo Petrucci, infatti, l’allenatore biancoceleste sarebbe propenso a sfruttare sin dall’inizio della sfida di campionato il recupero fisico dell’attaccante. A confermarlo sarebbero le prove viste nei giorni scorsi in allenamento. Come riporta l’inviato di Sky Sport 24, infatti, nella rifinitura fatta dallaquesta mattina,ha ...

Su Ghersini e su Guida arbitro contro l': " Il mio appello è stato in parte accettato. Non sapevo neanche chi arbitra domani, non guardo le designazioni. Io valuto il metro di arbitraggio, non ...Non usa giri di parole Maurizio Sarri , allenatore dellae originario proprio del capoluogo campano, alla vigilia del big match contro l'. Se i biancocelesti non dovessero vincere a San ...Una mossa che anche l'è pronta, come riporta Sky già da domani per la gara contro la, a portare a termine. MOSSA FINALE - Fino ad oggi la società milanese aveva scelto di rimuovere il ...

Inter-Lazio, furia Sarri in conferenza: "Orari di m..., il calcio è morto" Tuttosport

Roma 29 aprile 2023 - Nella giornata di oggi Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida chiave per la corsa alla Champions League della Lazio contro l'Inter. Il tecnico ...(di Nino Luca, inviato a Napoli) Mancano circa 24 ore alle sfide Inter-Lazio e Napoli-Salernitana, un doppio incrocio di partite e di risultati che potrebbe cucire sulle maglie dei partenopei uno ...