Inter-Lazio | Sarri punta su un ex in regia! La probabile – SM

(Di sabato 29 aprile 2023)andrà in scena domani alle 12:30. Maurizio, secondo quanto riferito da SportMediaset, potrebbere su un exin cabina di regia SFIDA –si sfideranno domani alle 12:30 in un match che appare certamente decisivo nella corsa ad un posto alla prossima Champions League. Secondo SportMediaset il tecnico dei biancocelesti Maurizioa centrocampo potrebbe affidarsi a Matias Vecino: l’uruguayano è in ballottaggio con Cataldi per un posto in cabina di regia. In attacco nessuna sorpresa: Immobile sta bene e partirà dal 1?, con Felipe Anderson ed uno fra Pedro e Zaccagni. Di seguito laformazione dei biancocelesti:(4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; ...

Una vittoria domani contro la Salernitana, complice il risultato favorevole di, potrebbe consegnare agli azzurri lo scudetto 2022 - 2023, il terzo nella storia del club partenopeo. ...Domani il Napoli potrebbe cucirsi in maniera matematica il tricolore sulle maglie, vincendo nel derby contro la Salernitana (se lanon batterà l'). Una partita rinviata a domenica per ...Lo dice l'allenatore dellaMaurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'allo stadio 'Meazza'. "Non riesco a capirlo, siamo in un momento storico in cui potremmo ...

Inter-Lazio, furia Sarri in conferenza: "Orari di m..., il calcio è morto" Tuttosport

“Inter squadra straordinaria, dimenticare la vittoria dell’andata” Roma, 29 apr. – “Dal punto di vista mentale è tranquillo, fisicamente è in crescita. Non ha grandi dolori durante l’allenamento. È un ...L’allenatore della Lazio: “Si creano tutti i presupposti per fare un brutto spettacolo” Roma, 29 apr. – “La Premier League incassa 4 miliardi di sterline dai diritti tv e non fa vedere le partite il s ...