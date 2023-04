Inter-Lazio | Sarri | “Napoli? Tavola apparecchiata per la festa | speriamo di rimandarla”

(Di sabato 29 aprile 2023) “Pensiamo alla nostra partita, laè stataper ladel, pensando che noi non faremo risultato. Ilfesteggerà lo stesso,il più tardi possibile”. Lo ha detto l’allenatore dellaMaurizionel corso della conferenza stampa della vigilia del match esterno contro l’, in merito alla possibilità di Scudetto aritmetico per ilin caso di passo falso dei biancocelesti e di vittoria degli azzurri con la Salernitana. Su Immobile: “Lo vedo mentalmente tranquillo, fisicamente mi sembra in crescita, non ha grandi dolori, puntiamo su di lui. Casale sta bene, ha avuto solo un problema gastrointestinale per 3-4 giorni di fila”. Per l’allenatore quella che si apre è ...

L’Inter ha deciso e da domenica, nel match contro la Lazio, non esibirà più Digitalbits come main sponsor sulla maglia di gara. L’Inter ora è alla ricerca di un nuovo main sponsor per la prossima ...Inter-Lazio sarà decisiva anche per lo scudetto del Napoli. In caso di vittoria dei nerazzurri o di pareggio, gli azzurri possono diventare campioni.