Inter-Lazio | Immobile dal 1?! Un rientro Probabile formazione ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 aprile 2023) Non solo l’ma anche lasta preparando la sfida di domani alle 12.30. Una buona notizia per i nerazzurri (vedi articolo). Nei biancocelesti c’èpiù unin difesaIN DIFESA ? Sarri ritrova Ciroal centro dell’attacco per. Il tecnico biancoceleste (vedi conferenza stampa) recupera anche Casale in difesa. Per il resto, Cataldi dovrebbe essere preferito all’ex nerazzurro Matias Vecino. Mentre in avanti presenti Felipe Anderson a destra e Mattia Zaccagni a sinistra. Luis Alberto con Milinkovic Savic regolarmente arruolabili. Ladi Sarri per(4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj; ...