Inter | il sacrificato può essere Onana

Leggi su dailynews24

(Di sabato 29 aprile 2023) Una delle piacevoli sorprese di quest’anno, in casa, è di certo il portiere Andrè. Arrivato a parametro zero dall’Ajax, sul calciatore africano c’era un po’ di scettiscismo, vista la lunga squalifica che lo aveva tenuto lontano dai campi (9 mesi per la precisione). Nelle prime partite stagionali in maglia nerazzurra, hanno visto il L'articolo