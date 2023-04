Inter | da Roma-Milan mini regalo | ora con la Lazio vale doppio!

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 aprile 2023) L’può e deve sfruttare una grande chance domani contro la. Scontro diretto di importanza capitale. Il pareggio traè un’occasione da non buttare OCCASIONE GHIOTTA ?, ora la partita contro ladi più. Domani all’ora di pranzo, i nerazzurri sono chiamati ad una grande partita contro i secondi in classifica. Il treno Champions League corre e la Beneamata non può evitare di perderlo. Lo scontro diretto di San Siro conterà tantissimo. Vincere significherebbe diminuire la distanza dalla squadra di Sarri (oggi a +7) e soprattutto agganciare al quarto posto siache. Appunto, la partita di domanipraticamente doppio. Nel pomeriggio, infatti, giallorossi e cugini non sono ...