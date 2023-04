(Di sabato 29 aprile 2023) La proposta di regolamento europeo sull’è stata adottata dopo un lungo processo di analisi e di consultazione da parte delle istituzioni europee e a seguito dell’adozione di numerosi atti di soft law – linee guida, libri bianchi, risoluzioni – mediante i quali si sono via via definiti la ratio, l’oggetto e l’ambito di applicazione delle nuove regole. I principali obiettivi del nuovo assetto regolatorio sono tre: • introdurre un sistema di controllo che consenta di verificare la conformità dei sistemi diai valori e ai diritti fondamentali assicurati nell’Unione; • definire un quadro regolatorio che assicuri almeno un certo grado di uniformità e di certezza del diritto e allo stesso tempo non ostacoli gli investimenti e l’innovazione nel settore; • costruire un sistema ...

In una recente intervista, David Arquette ha definito "un sogno che si avvera" la possibilità di recitare in Mrs. Davis - serie TV targata Peacock e incentrata sull'- nei panni di un ruolo a cui tiene particolarmente: quello di un mago . " Be', sono un grandissimo fan di David Blaine e David Copperfield " ha spiegato Arquette. " Ho sempre ...Noel Sharkey , professore die robotica all'Università di Sheffield, ha dichiarato al quotidiano che la potenza di fuoco di un solo carro armato potrebbe devastare le nostre ...La sigla sta per Large Language Model, e indica un sistema diprogettato per l'interazione linguistica " scritta oppure orale. L'esempio più famoso è ovviamente ChatGPT ed è ...

La storia dell'anziana signora aiutata dai Carabinieri a Pescara e la falsa foto creata dall'Intelligenza Artificiale Open

Intelligenza artificiale, ecco come si sta muovendo l'Europa. Estratto dal libro "Lo Stato digitale" (Il Mulino) di Luisa Torchia ...Una proposta di legge vuole impedire che le IA possano venire incluse nella catena di comando che gestisce l'arsenale nucleare americano.