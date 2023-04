“InfoParking” | Amalfi lancia l’APP che consente di conoscere in tempo reale i posti disponibili nei parcheggi pubblici

. Conoscere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi pubblici di: da oggi si può grazie a '', varato dalla società in house del Comune,Mobilità, su sollecitazione dell'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano. Il termometro in tempo reale della situazione ...Da oggi è possibile conoscere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi pubblici digrazie a "" , varato dalla società in house del Comune,Mobilità , su sollecitazione dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Milano . Il termometro in tempo reale della ...Conoscere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi pubblici diDa oggi si può grazie a, varato dalla società in house del Comune,Mobilità, su sollecitazione dell'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano . Il termometro in tempo reale della ...

InfoParking Amalfi, disponibilità aree sosta: monitoraggio virtuale in ... Il Denaro

Con decreto sindacale n. 6 del 26 aprile, il sindaco di Tramonti Domenico Amatruda ha nominato il "Garante per la tutela degli animali". Il ruolo è andato a Benedetto Amato, presidente dell'ENPA Costa ...L’Antica Repubblica Marinara è tra i primi Comuni d’Italia a dotarsi di questo sistema per comunicare a turisti e cittadini la disponibilità nelle aree di sosta AMALFI. Conoscere in tempo reale la dis ...