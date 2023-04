Inferno in autostrada e crac-meteo Doppio disastro | 1° maggio | salta il ponte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Bollino rosso instrada e maltempo in cielo: rischia di essere un Primoda incubo per migliaia di italiani, soprattutto quelli che da oggi fino a lunedì sera si concederanno un brevefestivo fuoriporta. Le previsioni per chi si mette in viaggio riferiscono di "traffico intenso" da bollino rosso in, in direzione delle principali località di villeggiatura. Questo vale sia per le partenze, tra mattinata e primo pomeriggio di sabato 29 aprile, sia per i rientri di lunedì 1, tra tardo pomeriggio e serata, con coda velenosa per martedì 2, quando il rientro in patria dei turisti stranieri potrebbe complicare non poco anche la viabilità ordinaria di pendolari e lavoratori sulle grandi arterie nazionali. Anche per questo, per domenica 30e lunedì e 1 ...