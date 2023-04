Infermieri assassini | le serie e i film tratti da storie vere

Leggi su cultweb

(Di sabato 29 aprile 2023) Glii ultimamente hanno inquietato il pubblico in alcunitv di successoda. Serial killer in camice bianco, che uccidono pazienti in età avanzata o in condizioni critiche, cercando di non destare sospetti. Vediamo insieme alcuni titoli recenti che vi faranno rabbrividire. L’infermiera (2023) L’infermiera, minidanese in quattro episodi uscita su Netflix nel 2023 racconta di una giovane infermiera, Pernille Kurzmann (Fanny Louise Bernth) che è appena entrata al Nykøbing Falster Hospital, ma essendo nuova ha difficoltà a legare con i colleghi più esperti. Poi stringe amicizia con Christina Aistrup (Josephine Park) che è considerata una delle infermiere più brave, una professionista stimata e ...