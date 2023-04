Incoronazione Carlo III | tutti gli ospiti da Harry a Mattarella

(Di sabato 29 aprile 2023) Tra i 2mila invitati anche 850 cittadini che si sono spesi a servizio della comunità Chi sarà presente all’di reIII e della Regina Camilla? Dal figlio ribelleadistituzionali come il presidente francese Emanuel Macron e quello italiano Sergiofino alla first lady americana Jill Biden, gli invitati alla cerimonia nell’abbazia di Westminster sono circa 2mila, e comprendono anche volontari di associazioni della società civile. Non si conosconoi nomi e vi è attesa per sapere se vi saranno anche celebrità del mondo della cultura e dello spettacolo. MEMBRI DELLA FAMIGLIA REALE – Saranno presenti l’erede al trono William con la moglie Kate, la sorella del re, Anna, e i fratelli Andrea ed Edoardo. Andrea sarà solo, senza Sarah Ferguson, ...

L'di ReLa coppia si sta preparando al grande evento: l'di Reche avverrà il prossimo 6 maggio all'Abbazia di Westminster. Presente anche il fratello di ...... con pochi eguali visto che l'Abbazia di Westminster è riservata, in questi casi didi sovrani, ai capi di Stato. Quindi averla portata nel luogo in cui sarà incoronato ReIII è ...Dopo tutto questo, quindi, e poco prima di un altro passaggio fondamentale per i Windsor: l'ufficiale di papàa Re dei britannici, prevista per il prossimo 6 maggio. Kate e ...

Katy Perry non trattiene l'entusiasmo in vista dell'incoronazione del nuovo sovrano, dove sarà una degli artisti di punta al concerto. Il video di Amica.it ...Tutto pronto a Londra per l’incoronazione, nome in codice ‘Operazione Globo’, di re Carlo III e la regina consorte Camilla sabato prossimo. Carlo è diventato re nel momento in cui è morta la madre Eli ...