Incidente a Parco Leonardo | auto si ribalta e finisce contro le macchine parcheggiate

(Di sabato 29 aprile 2023) Fiumicino –questo pomeriggio a, località di Fiumicino. Un’mobile, per cause ancora da accertare, si èta finendole altre vettureai lati della strada. Alla guida della macchina vi era una giovane donna, rimasta illesa. Fortunatamente nessun’altra persona è rimasta ferita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e capire l’esatta dinamica del sinistro. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...

...Dopo avere letto sugli organi di stampa sorprendenti dichiarazioni da parte del Direttore del... Intanto, che siano poche decine, o migliaia, anche un solo daino può provocare un...George Russell non si è per niente lasciato intimidire da Max Verstappen che inChiuso ha inveito contro il pilota Mercedes per la ruotata in Curva - 2 che ha lasciato 'una voragine' sulla ...Fondi per la tutela, la gestione e la promozione delNaturale invece che per un nuovo tronco ...urgentemente un piano di prevenzione ed evacuazione della popolazione in caso di...

Incidente a Parco Leonardo, auto si ribalta e finisce contro le ... Il Faro online

Il lancio di Starship di SpaceX ha creato diversi danni all'ambiente circostante e la FAA non è per niente contenta.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...