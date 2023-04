In Ungheria l’incontro tra Papa Francesco e i poveri e i rifugiati | “Dove sono gli sforzi creativi di pace?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) “Grazie per come avete accolto – non solo con generosità ma pure con entusiasmo – tanti profughi provenienti dall’Ucraina”.ha voluto ringraziare il popolo ungherese per la generosa accoglienza a milioni di ucraini fuggiti dalla guerra. A Budapest, nel secondo giorno del suo viaggio apostolico nel Paese, Bergoglio ha incontrato ie inella Chiesa di Santa Elisabetta d’. Al suo arrivo nel Paese, ilaveva ricordato alle autorità ungheresi le parole pronunciate da Robert Schuman nel 1950: “‘Lamondiale non potrà essere salvaguardata se non con, proporzionali ai pericoli che la minacciano’. In questa fase storica – aveva aggiunto il Pontefice – i pericoli ...