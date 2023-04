In Italia il 16% degli adolescenti soffre di disturbi mentali Lo psichiatra | “Importante intervenire nelle scuole”

(Di sabato 29 aprile 2023) In, la questione della salute mentale riveste una notevole importanza e richiede un'attenzione accurata nonché interventi efficaci sia nella prevenzione che nella cura, soprattutto per quanto riguarda i giovani. L'articolo .

1 Più forti di tutte. La Roma femminile si laurea Campione d'per la prima volta nella sua storia, lo fa grazie al successo 2 - 1 nel primo match - point, ... convittorie su 18 nella Regular ...L'torna a giocare un Mondiale nelle Filippine a distanza di 45 anni dall'ultima volta: nel ... glb/red 29 - Apr - 23:02 . 29 aprile 2023Verranno allestite in piazza Cavour a Vado Ligure delle postazioni dove, a partire dalle ore:00 ,...di Rossiglione cancella la tassa sui prodotti igienici femminili essenziali Attualmente in...

Ore 16:20 - Pil, Italia e Spagna tra le migliori europee Fiscal Focus

Il valore medio del “Total Tax Rate”, cioè i giorni richiesti ad una attività per pagare le imposte allo Stato, si attesta sul 53,6%, mentre il “Tax Free Day”, ovvero la data a partire dalla quale i p ...Tornano ad accendersi, dopo la lunga sosta invernale, i motori del Campionato Italiano Slalom. E ritornano sulle strade della Sardegna sportiva che in questo fine settimana, vestirà il tricolore in oc ...