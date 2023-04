(Di sabato 29 aprile 2023) Un gigantesco incendio è in atto ain Crimea. Un tank diè in, molto probabilmente colpito da un drone russo. Lo afferma il governatore della provincia annessa alla ...

Secondo Razvozhaye v, lesi sono estese a un'area di 1.000 metri quadrati e sui social sono iniziate a circolare foto e video di quello che sembra essere l'interopetrolifero e di un'...Secondo Razvozhayev, lesi sono estese a un'area di 1.000 metri quadrati e sui social sono iniziate a circolare foto e video di quello che sembra essere l'interopetrolifero e di un'...Secondo Razvozhayev, lesi sono estese a un'area di 1.000 metri quadrati e sui social sono iniziate a circolare foto e video di quello che sembra essere l'interopetrolifero e di un'...

In fiamme deposito di carburante a Sebastopoli - VIDEO TGLA7

Nessun ferito, ma l'incendio si estende per mille metri quadrati. Per le autorità russe è una replica dell'attacco di Bryansk del 25 aprile ...Un deposito di carburante nel porto di Sebastopoli, in Crimea, è andato a fuco in seguito a un presunto attacco di un drone ucraino. 'Secondo ...