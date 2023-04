In Azerbaigian Perez vince la gara sprint Scintille Verstappen-Russell

(Di sabato 29 aprile 2023) Red Bull ancora padrona, ma la Ferrari c'è. Sergioha vinto ladel Gran Premio di, valido per il Mondiale di F1. Al termine dei 17 giri previsti il pilota messicano ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, scattato dalla pole, e l'altra Red Bull del compagno di squadra Max, arrivato al traguardo con l'auto danneggiata per il contatto con la Mercedes di George. L'inglese si è piazzato quarto davanti a Carlos Sainz, quinto sull'altra Ferrari.diventa il primo pilota are due volte a Baku: il GP del 2021, laquest'anno. "È una bella vittoria dopo delle sessioni complicate, oggi l'obiettivo era portare a casa il massimo ma quello che conta di più è domani", ha ...

La Ferrari c'è. Leclerc , dopo la pole position di ieri, valida per il Gp dell'2023 di Formula 1 , che si svolgerà domenica 30 aprile, e la shootout pole (le ...tra le due Red Bull di,...E su: "Sergio ha guidato splendidamente, usando la zona DRS in maniera perfetta per superare Leclerc. Una volta presa la vetta, ha sfruttato alla perfezione il vantaggio che abbiamo sulla ...E' sconsolato Carlos Sainz dopo la gara sprint invinta dalla Red Bull di Sergio: "Non posso fare molto sulla macchina diciamo sono un po' incastrato - ha aggiunto lo spagnolo della ...

F1, Perez vince gara sprint in Azerbaigian - LaPresse LAPRESSE

Baku, Ocon dalla pit lane L’Alpine ha violato il regime di Parco Chiuso sulla vettura di Esteban Ocon, che dunque partirà dalla pit lane sia nella Sprint di oggi che nel Gran Premio dell’Azerbaigian d ...Red Bull ancora padrona, ma la Ferrari c'è. Sergio Perez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Azerbaigian, valido per il Mondiale di ...