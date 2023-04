Leggi su iltempo

(Di sabato 29 aprile 2023) Torna in pista anche Alfonso Bonafede. L'ex ministro grillino della Giustizia nei governi Conte I e II, persa la poltrona di governo torna in scena grazie a un generoso Giuseppe Conte che continua a piazzare i suoi fedelissimi. Bonafede, «trombato» per il limite del secondo mandato, grazie a un blitz M5s è stato scelto infatti per il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.