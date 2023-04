Ilary Blasi completamente nuda in vasca | il Lato B sconvolge Marrakech | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Si fa sempre più bollente la vacanza romantica die Bastian Mueller in Marocco. Il bellimbusto tedesco ha regaalla conduttrice dell'Isola dei famosi una cena da favola a, prenotando un intero palazzo storico per la sua bella, con tavolo al centro di un chiostro da Mille e una notte illuminato da decine di candele. La scena è stata immortalata immancabilmente su Instagram dalla ex signora Totti, ammaliata dalla trovata del suo nuovo compagno. Lapubblicata tra le sue Stories, però, ha colpito soprattutto i più maliziosi in virtù dell'outift della showgirl: a 42 anni appena compiuti (questo il motivo del regalo di Bastian), ha sfoggiato un abito da sera con esplosivo décolleté in grande evidenza, mentre il rampollo tedesco aveva scelto una più modesta maglietta ...