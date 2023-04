Ilaria d’Amico | la foto più sensuale | attentato ai fan

Leggi su kronic

(Di sabato 29 aprile 2023) A quasi 50 anni,, oltre a essere una professionista indiscussa, continua a essere una donna bellissima Dopo un’assenza di qualche anno, fortunatamente negli ultimi mesi abbiamo ricominciato a vederla in onda. Ci mancava molto. Ci mancava la sua professionalità indiscussa. Ma ci mancava anche la sua bellezza. I fan, comunque, non l’hanno mai abbandonata, come testimonia quanto sia seguita e apprezzata anche sui social network. La giornalista e conduttrice: Instagram @damico real – kronicVerso la fine della prossima estate,compirà 50 anni. Ma continua a essere una donna bellissima. Inutile sottolineare più di tanto, poi, la professionalità. ...