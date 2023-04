E il possibile poker è saltato prima perché il Var ha richiamato l'arbitro che al 79' aveva assegnato un rigore al Madrid per un fallo di Fernando su: correndo il francese ha colpito Rodrigo ...Per il Chelsea si è fatta notte fonda e nel finale ha rischiato anche di subire ilsu un'altra conclusione di Asensio e su un colpo di testa a porta spalancata di. A Londra avrà bisogno ...... Vinicius ein avanti ma attenzione alla disposizione anche degli altri giocatori con Modric, Valverde e Kroos che potrebbero alternarsi in un ipoteticoalle spalle del Pallone d'Oro ...

Il tris di Benzema, il poker del Real: Ancelotti chiama, il Barça risponde La Gazzetta dello Sport

Quattro a due all'Almeria, sigillo finale di Rodrygo: i blancos si portano a -8 da Xavi, coi blaugrana in campo più tardi col Betis ...Nella trentaduesima giornata di Liga, il Real Madrid travolge 4-2 l' Almeria grazie alla tripletta di Karim Benzema, a segno al 5', al 17' e al 42' su calcio di rigore. La quarta rete della formazione ...