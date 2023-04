(Di sabato 29 aprile 2023) L’avanzare fischiando della vecchia locomotiva a vapore tra le colline della linea Fabriano-Pergola rappresenta per me l’essenza stessa del. Per osservarla ci appostavamo sulle alture circost... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... 400 mq di murales e, per la prima volta in Italia, un interodella metro in inedite tele in ... ma è molto più di una semplice decorazione: rappresenta infatti unadel viaggio sulla ...Unaevidente della vita come la vivo. "A caso / e con grande trasporto ottuso". Che crea ... perché leggendo io mi sono messo a canticchiare, purtroppo per chi mi sedeva accanto in. ......di tutto ciò che si è perduto e si desidera ritrovare. "Staircase" (2005) è un classico ... attraverso quello che sembra essere il finestrino di un, scene urbane di New York, Parigi e ...

Il treno è metafora di un progresso costoso, struggente e inarrestabile Il Foglio

Vecchie locomotive tra le colline e pensieri sul nostro domani. Nel loro avanzare c'è una sorta di potenza rassicurante, ma può capitare che l'armonia si rompa: l'uomo allora dovrà imparare a reagire ...Livrea d’autore per la Metro di Brescia: la street art attraversa la città a bordo di un treno firmato Luca Font ...