Il sol dell’avvenire e quel finale che cambia noi e la Storia

(Di sabato 29 aprile 2023) Cosa c’è di più rassicurante del pensiero che gli avvenimenti della nostra vita possano prendere strade e tracciati imprevedibili, lontani dal vuoto penumatico di una realtà che ci opprime e non ci soddisfa più? Un retropensiero ipotetico basato sostanzialmente sull’idea che la(così come del resto, il corso della nostra vita) si può fare anche con i “se”, nonostante tutto. Un concetto di ucronia che il cinema come mezzo privilegiato di racconto multimediale ha a più riprese utilizzato a modo proprio (basti pensare al Quentin Tarantino di Bastardi senza gloria e di C’era una volta a… Hollywood), esattamente come ha fatto Nanni Moretti nel suo ultimo, acclamato lungometraggio. In Il sol, il regista, sceneggiatore, attore e produttore romano si allontana dalla tetraggine del suo precedente Tre piani per intessere un graditissimo ed ...

'La FICE - Federazione Italiana Cinema d'Essai - esprime la massima soddisfazione per il risultato sinora ottenuto da Ildi Nanni Moretti'. Lo dichiara in una nota il Presidente ...La Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE) segnala la loro soddisfazione per i risultati finora ottenuti dal film Ildi Nanni Moretti, come dichiarato dal Presidente Domenico Dinoia in una nota, in considerazione dei confortanti dati Cinetel aggiornati fino a ieri. "Incassare quasi 3 milioni di ...Articoli più letti Che fine ha fatto lo smart working in Italia di Alessandro Patella La guida ai codici di Netflix per trovare le categorie nascoste di Dario d'Elia Ilè Moretti ...